Srbija sa sedam takmičara na EP u rvanju za mlađe seniore u Bukureštu

BEOGRAD – Srbiju će na Evropskom prvenstvu u rvanju za mlađe seniore, koje će biti održano u Bukureštu od 13. do 19. marta, predstavljati sedam takmičara – četiri u muškoj i tri u ženskoj konkurenciji, saopštio je danas RŠ.

Boje Srbije na EP do 23 godine braniće Sabolč Lošonc, Aleksa Ilić, Branko Kovačević, Luka Katić, Jovana Radivojević, Maša Petrović i Fani Nađi.

Selektor reprezentacije Srbije Milorad Dokmanac izuzetno je zadovoljan pripremnim periodom koji je počeo još devetog januara.

„Imali smo izvanredan rad na pripremama, koji je bio vrlo težak i obiman. Ali, mislim da smo stvorili jako dobru bazu kada je reč o snazi i kondiciji. Zaista smo uživali u vrhunskim uslovima za trening na Divčibarama, gde smo odradili bazične pripreme, a sve to smo nadogradili u Poreču, gde smo u društvu 250 vrhunskih rvača iz 25 zemalja imali vrlo kvalitetan sparing. Potom smo sa radom nastavili u Budimpešti sa selekcijom Mađarske, koja je oduvek u svetskom vrhu, i što je možda još važnije, gaji drugačiji i vrlo specifičan sistem treninga. Naši takmičari su sve to dobro podneli“, rekao je Dokmanac pred put srpske reprezentacije u Bukurešt.

Dokmanac je istakao da je završna faza priprema odrađena u Zrenjaninu, gde je smanjen intezitet treninga i spušteno opterećenje kako bi se tempirala forma za start šampionata.

„U prethodna tri meseca naši rvači imali su svega desetak slobodnih dana. Trebalo je sve to izdražiti psihički i fizički, ali urađen je odličan posao. Zbog svega toga nadamo se dobrim rezultatima, a najviše se očekuje od Branka Kovačevića, koji je već osvojio dve medalje na evropskim šampionatima za mlađe seniore. Takođe, Aleksa Ilić je ranije bio blizu borbi za odličja i on bi možda mogao da zablista. Luka Katić i Sabolč Lošonc su prvi put u konkurenciji mlađih seniora i ovo takmičenje za njih će biti dragoceno pre svega u pogledu sticanja iskustva“, objasnio je Dokmanac i naglasio da zbog mladosti i nedovoljno iskustva vrhunski rezultati od naših dama u ovom trenutku ne bi bili realni.

U saopštenju RŠ se podseća da srpski rvači u u seniorskoj konkurenciji poslednjih deset godina imaju kontinuitet osvajanja barem jedne medalje na najvećim takmičenjima. Kada je reč o mlađim seniorima, to je praksa poslednje dve godine, a na šampionatima Evrope za rvače do 23 godine koji se održavaju od 2015. do sada je osvojeno ukupno devet odličja.

„Uradili smo sve što je u našoj moći i naše rvače smo kroz kvalitetan trening doveli u stanje da mogu da pruže svoj maksimum. O medajama će odlučivati sitnice. Zavisiće mnogo od trenutne inspiracije, raspoloženja, ali i žreba. U svakom slučaju, jedna medalja na ovom šampionatu bi svakako bila veliki uspeh“, zaključio je Dokmanac.

(Tanjug)

