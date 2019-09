Srbija ubedljiva i protiv Filipina

Košarkaška reprezentacija Srbije upisala je i drugu pobedu na Svetskom prvenstvu u Kini, pošto je danas u Fošanu bila bolja i od Filipina sa ubedljivih 126:67 (28:13, 34:22, 37:13, 27:19).

Nakon ubedljive pobede protiv Angole, Srbiju je do još jedne predvodio Nemanja Bjelica sa 20 poena.

Svi košarkaši Srbije su ulazili u igru i svi su se upisali u strelce – Bogdan Bogdanović je ubacio 17, Miroslav Raduljica 13, Marko Gudurić 12, a Nikola Jokić i Vasilije Micić 11 poena.



U redovima Filipina najbolji je bio Hajman Peres sa 16 poena.

Srbija je meč otvorila sa 5:0, Filipini su uzvratili i poveli sa 7:9, ali to je bilo sve što su uspeli. Izabranici Aleksandra Djordjevića su u finišu prve deonice stigli do prve dvocifrene prednosti, a na prvi odmor su otišli sa plus 15 – 28:13.

Košarkaši Srbije su, i pored povremenih opuštanja i grešaka, bez problema uvećavali prednost i u drugoj četvrtini. Trojkama Jokića i Gudurića Srbija je otišla na plud 20 (48:28), da bi na velikom odmoru bilo 62:35.

Srbija je drugo poluvreme počela sa dve vezane trojke Bogdanovića i to je bila najava još jedne ubedljive pobede.

Košarkaši Srbije u poslednjem kolu Grupe D, u sredu, igraju protiv Italije i taj meč će rešiti koja će od te dve selekcije biti pobednik grupe.

