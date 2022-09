Srbija ubedljiva protiv Poljske, u osmini finala sa Italijom

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Pragu selekciju Poljske sa 96:69 (28:14, 24:19, 20:17, 24:19) i tako sa svih pet pobeda završila takmičenje u Grupi D Evropskog prvenstva.

Srbija je sa maksimalnim učinkom prva na tabeli Grupe D i u osmini finala će igrati protiv Italije, koja je bila četvrtoplasirana u Grupi C.

Svi košarkaši Srbije su ulazili u igru na večerašnjem meču – u tim se vratio Vanja Marinković koji je propustio prethodna dva meča zbog stomačnog virusa, a prve minute na šampionatu upisao je Nikola Mulutinov koji je zbog bolesti kasnije stigao u Prag.

Šestorica igrača Srbija bila su dvocifrena, a najefikasniji je bio Nikola Jokić sa 19 poena, s tim da je MVP NBA lige igrao samo 18 minuta. Mulutinov je dodao 16, Marko Gurudurić 15, Vasilije Micić 12, Nikola Kalinić 11, a Dejan Davidovac deset poena.

U timu Poljske najefikasniji su bili Mihal Mihalak sa 17 i Lukaš Kolenda sa deset postignutih poena.

Srbija je, predvodjena Jokićem, već u prvoj četvrtini stigla do dvocifrene prednosti (22:11), da bi u drugoj deonici ta prednost rasla do plus 24 (47:23). Izabranici Svetislava Pešića su u nastavku bez problema održavali veliku prednost, pa su u jednom trenutku imali i 36 poena viška na svom kontu.

Utakmica osmine finala izmedju Srbije i Italije na programu je u nedelju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.