Srpski fudbaler Filip Kostić: „Portugal veliki tim, ali došli smo da pobedimo“

LISABON – Portugal je velika ekipa sa velikim igračima. Znamo šta nas čeka, moramo da damo maksimum svih 90 minuta, pokazali smo u ranijim mečevima da možemo da se nosimo sa njima. Idemo da ih dobijemo i da idemo na Svetsko prvenstvo, poručio je srpski fudbaler Filip Kostić uoči sutrašnjeg meča odluke za plasman na Mundijal u Kataru.

„Došao je taj trenutak koji smo dugo čekali, nije bilo lako doći do finala ovih kvalifikacija. Doći do te tačke da igrate utakmicu koja odlueuje ko će ići na Svetsko prvenstvo, ali mi smo odradili fenomenalan posao do sada, pa ostaje da sve zaokružimo u Lisabonu“, rekao je Kostić za sajt FSS.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.