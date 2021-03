„Sudar“ dvojice Srba u NBA-a, Jokić nadigrao Bogdanovića (video)

Košarkaši Denvera pobedili su Atlantu sa 126:102 i zabeležili 28. trijumf u sezoni.

Srpski centar Nikola Jokić za 29 minuta na parketu bio je na korak od tripl-dabla, pošto je susret završio sa 16 poena (7/12 šut iz igre), 10 skokova i osam asistencija.

Najefikasniji je bio Džamajkl Grin sa 20 poena i sedam skokova, Džamal Mari je dodao 17 poena, Majkl Porter Džunior je upisao 15 koševa i 10 skokova, a Vil Barton je stao na 12.

U ekipi Atlante srpski bek Bogdan Bogdanović za 23 minuta postigao je devet poena (4/9), uz po skok i asistenciju.

This is what he brings on the defense end, fights through the screen and gives a good contest on Bogdanovic's shot and the Nuggets are off and running. pic.twitter.com/yBUYatlIeJ

