Sudija čuvene utakmice u Argentine i Engleske srećan što je učestvovao u spektaklu

Nekadašnji fudbalski sudija iz Tunisa Ali Bin Naser rekao je danas da je ponosan i počastvovan što je pomogao Dijegu Maradoni da postigne „gol veka“, u utakmici Argentine i Engleske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 1986. godine.

Radi se o drugom golu na utakmici, kada je Maradona driblinzima prošao nekoliko engleskih fudbalera i postigao gol. To se dogodilo četiri minuta pošto je postigao gol rukom, koji je kasnije nazvao „božja ruka“.

„Uzeo je loptu na sredini terena, pažljivo sam ga pratio. Kada sudite nekome kao što je Maradona, ne možete da odvojite pogled sa njega. U tri navrata su pokušali da ga sruše, ali njegova želja za pobedom ga je vukla napred. Svaki put kad sam video da se pridigao, pustio sam ‘prednost’ sve dok nije došao do kaznenog prostora“, rekao je sudija Ali Bin Naser za Bi-Bi-Si (BBC).

„Gledao sam, pitajući se kako se ovaj igrač oslobodio trojice defanzivaca i trčao skoro 50 metara. Mislio sam da će defanzivci pokušati da ga sruše. Očekivao sam da se to dogodi i bio sam spreman da sviram penal. Na moje iznenadjenje, predriblao je još jednog defanzivca i golmana (Pitera Šiltona) i postigao gol koji će postati gol veka“, dodao je 76-godišnji Tunišanin.

On je rekao da je ponosan na svoju odluku.

„Ponosan sam i počastvovan kao osoba i sudija što sam učestvovao u tom istorijskom ostvarenju. Da sam svirao faul u jednom od prva tri kontakta, ne bismo prisustvovali nečemu tako veličanstvenom. Ta prednost koju sam pustio, to je jedno od mojih dostignuća na koje sam najponosniji“, naveo je on.

Bin Naser je dodao da je to četvrtfinale, koje je odigrano u junu 1986. godine pred 115.000 gledalaca na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju, najsvetlija tačka njegove karijere, uprkos kontroverznom prvom golu Maradone.

„Živo se toga sećam. Engleski defanzivac je imao loptu, ali je poslao do Maradone, koji je zatim bio u skoku sa Piterom Šiltonom, a obojica su bili udaljeni od mene. Bili su okrenuti ka mom pomoćniku Bugarinu Bogdanu Dočevu“, naveo je.

„Prvo sam oklevao, bacio sam pogled na Dočeva, koji je krenuo ka sredini terena, potvrdjujući da je bio gol. Nije pokazao da je bilo igranje rukom. Instrukcije Fifa pre utakmice su bile jasne, ako je kolega u boljoj poziciji, trebalo bi da priznam njegovo gledište“, dodao je nekadašnji sudija.

Dočev, koji je umro 2017. godine, kasnije je rekao da „Fifa nije dozvoljavala pomoćnim sudijama da razgovaraju o odlukama sa glavnim sudijama.

„Da je Fifa stavila sudiju iz Evrope da sudi tako važnu utakmicu, prvi Maradonin gol bi bio poništen“, rekao je tada Dočev.

Bin Naser je rekao da je bilo divno videti sportski duh koji su pokazali engleski reprezentativci.

„Gari Lineker je došao do mene i rekao: ‘Molim te sudija, bila je ruka’. Ja sam odgovorio: ‘Molim te igraj’. Za mene, to je bio gol 100 odsto prema smernicama Fife“, naveo je on.

Lineker je zatim postigao gol, a Bin Naser je rekao da se nadao da će Engleska izjednačiti.

„Želeo sam da uživam u toj utakmici još 30 minuta. Bilo je pravo uživanje od početka do kraja. Uprkos vrućini, želeo sam da se nastavi. To je bila divna utakmica izmedju dva velika tima“, istakao je on.

Kada je Maradona došao u Tunis 2015. godine, posetio je Bin Nasera u njegovom domu i poklonio mu dres sa posvetom.

„Rekao sam mu da Argentina nije osvojila Svetsko prvenstvo te godine, nego da je to uradio Maradona. On je odgovorio: ‘Da nije bilo tebe, ne bih postigao gol veka’ „, rekao je Bin Naser.

(Beta)

