Svaka čast: Nadal brani Novaka! (foto, video)

Istorijsko finale Vimbldona i dalje je tema broj jedan u teniskom svetu.

Novak je u najuzbudljivijem i najdužem finalnom meču u istoriji Vibldona savladao Rodžera Federera (7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12 ), iako je Švajcarac u 16. gemu odlučujućeg petog seta imao dve vezane meč lopte na svoj servis.

Mnogi teniski stručnjaci nakon meča su stekli utisak da je Federer bio bolji u ovom duelu, iako je na kraju poražen.

Pozivaju se i na statistiku koja kaže da je Švajcarac osvojio 14 poena više od Novaka na ovom meču

"These are the matches you work for, you live for"

One week on, relive an instant classic through the eyes of the two protagonists… #Wimbledon pic.twitter.com/B7yVxvvkdw

— Wimbledon (@Wimbledon) July 21, 2019