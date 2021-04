Svetski mediji o Ronaldovoj kapitenskoj traci i humanitarnoj akciji u Beogradu (foto)

Američki i evropski mediji preneli su priču o ovom vatrogascu, kome je „sinulo“ da bi traka kapitena Portugala mogla da dostigne veliku vrednost na humanitarnoj aukciji za lečenje šestomesečnog Gavrila Đurđevića.

„Ronaldo je bio ljut i bacio je traku pored mene. Svi smo se složili da će novac ići za pomoć malom Gavrilu“, rekao je Vukićević za Rojters, dodavši da se sa komandirom dogovorio da zadrži traku dok se ne izabere prava ideja za akciju

Firefighters pose with Cristiano Ronaldo’s captain’s armband as they auction it off to raise cash for sick Serbian child https://t.co/iIhrJUvh9u

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 2, 2021