Tadić i Stefan Mitrović zadovoljni remijem protiv Portugala

BEOGRAD – Fudbaleri Srbije Dušan Tadić i Stefan Mitrović zadovoljni su rezultatom koji ostvaren protiv Portugala u drugom meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Srbije je sinoć odigrala nerešeno sa Portugalom 2:2 na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu, nakon što je posle prvih 45 minuta gubila 0:2.

„Šteta što nije bilo navijača. Portugal je bio bolji u prvom poluvremenu, trebalo nam je vrema da spojimo tri-četiri pasa. Selektor je to zahtevao od nas, jednostavno trebalo je da budemo mirniji na terenu. U drugom smo dobro startovali, postigli smo pogodak koji nam je dao krila. Ima dosta dobrih stavri, ima dosta i negativnih, ali da izvučemo pouke i da napredujemo“, rekao je Tadić posle meča.

Kapiten reprezentacije Srbije kazao je da mu je drago što je Aleksandar Mitrović oborio rekord i postao najbolji strelac u istoriji državnog tima, a osvrnuo se i na situaciji na kraju meča kada je Kristijano Ronaldo bacio kapitensku traku, pošto posle njegovog šuta Portugalcima nije priznat gol posle intervencije Stefana Mitrovića.

„Ronaldo je sigurno bio isfrustiran, to pokazuje i njegov karakter da je stalno gladan golova i da je pobednik“, zaključio je Tadić.

Defanzivac Stefan Mitrović izneo je svoje viđenje cele te sitaucije iz 93. minuta.

„Ronaldo ima svoje viđenje situacije, može da bude ljut, ja mislim da lopta nije ušla. Mi smo na kraju srećni rezultatom, izvukli smo bod na kraju. Nismo prezadovoljni, išli smo na pobedu“, rekao je Mitrović.

Mislim da kao ekipa treba da rastemo iz utakmice u utakmicu, da pokazujemo srce, hrabrost i da nastavimo da pobeđujemo i uzimamo bodove, smatra Mitrović.

„Primili smo dva jeftina gola, znali smo da tranziciju treba da izbacimo iz njihove igre. To nismo uspeli u prvom poluvremenu, ali pokazili smo hrabrost i kada je najteže da smo najbolji. Veoma sam ponosan na ekipu, svaka čast momcima. Ne smemo sada da uprskamo ovo što smo uradili u prve dve utakmice, treba hladne glave da odemo u Azerbejdžan. Ekipa koja bude uzimala bodove protiv tih slabijih ekipa će ići na SP. To je ono na šta treba da se fokusiramao“, rekao je on.

Takođe je čestitao Aleksandru Mitroviću na golu i na rekordu.

„To je momak koji je uz Tadića najviše dao ovoj generaciji. To je nešto što od ove utakmice treba da ostane u istoriji“, zaključio je Stefan Mitrović.

(Tanjug)

