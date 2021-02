Tajger Vuds teško povređen u saobraćajnoj nesreći (video)

Tajger Vuds, jedan od najboljih igrača golfa svih vremena, povređen je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Los Anđelesu.

Američki mediji, navode da je Vuds bio jedina osoba u vozilu, a iz olupine su ga izvukli vatrogasci, pa je hitno prebačen u bolnicu.

Prevrnuo se kolima u Los Anđelesu, a policija ovog grada je dobila je poziv o saobraćajnoj nesreći i velikoj šteti na kolima koja su se prevrnula

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021