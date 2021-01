Tajms: Đoković je samo pokušao da pomogne kolegama

LONDON – Kolumnista britanskog Tajmsa Metju Sajed stao je u odbranu srpskog tenisera Novak Đokovića, koji se na meti kritika našao nakon predloga za poboljšanje uslova u karantinu uoči Australijan opena.

Najbolji teniser sveta predložio je organizatorima promenu uslova u karantinu u kom su se našli teniseri, koji su u Melburn doputovali avionima u kojima su bile zaražene osobe.

“Sem Grot, bivši australijski profesionalac, nazvao je Novaka sebičnim. Nik Kirjos, taj bastion racionalnosti, okarakterisao ga je kao marionetu. Ne mogu a da ne kažem da je to malo nepravedno. Đoković nije ove predloge izneo za sebe i na svoju ruku, već kao jedan od lidera Profesionalne asocijacije tenisera. On neće lično dobiti benefit ako se olakšaju mere. Naprotiv, to će pomoći rivalima da se bolje spreme i smanje njegove šanse da postane šampion turnira”, napisao je Sajd u kolumni, prenose beogradski mediji.

Svoju kolumnu Sajd je završio sa Kirjosom, čiji su tvitovi dobili preko 20.000 lajkova.

„To je igrač koji je ozbiljno osramotio sport, a nikada nije našao dovoljno zrelosti u sebi da se izvini. Mislim da smo dostigli vrhunac ironije kada je Kirjos nekog nazvao marionetom”, zaključio je Sajed.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.