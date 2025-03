Tajson, Medžik Džonson i predsednik SAD se oprostili od čuvenog Džordža Formana

Bivši svetski šampion u teškoj kategoriji Majk Tajson rekao je danas da dopinos boksu legendarnog Džordža Formana, koji je umro u 76. godini, nikada neće biti zaboravljen.

Prema današnjem saopštenju porodice, Forman je umro u petak u 76. godini, mirno u krugu porodice.

„Saučešće porodici Džordža Formana. Njegov doprinos boksu i izvan toga, nikada neće biti zaboravljen“, naveo je Tajson na društvenim mrežama.

Povodom Formanove smrti oglasio se i predsednik SAD Donald Tramp.

„Umro je Džordž Forman. Kakav veliki borac. Imao je, bez sumnje, najteži i najveći udarac u istoriji boksa. Izuzev Alija, kada vas udari, pali ste. On je bio nešto zaista posebno. Ali, pre svega, on je bio sjajna osoba, sa ličnošću koja je bila veća od života. Dobro sam ga poznavao, nedostajaće mi. Najtoplije saučešće njegovoj divnoj porodici“, naveo je Tramp.

Čuvena NBA zvezda Irvin Medžik Džonson rekao je da mu je bilo zadovoljstvo što je poznavao Formana, ne samo kao boksera nego i kao osobu.

„Prisustvovao sam njegovim mnogim mečevima, u ringu je bio umetnik nokauta i bilo je zadovoljstvo poznavati ga, ne samo kao boksera nego kao osobu“, naveo je petostruki NBA šampion sa Los Anđeles Lejkersima.

Forman je bio olimpijski šampion 1968. godine i u dva navrata svetski šampion u teškoj kategoriji. Prvi put je 1973. godine osvojio titulu pobedom protiv Džoa Frejzera.

Šampionski pojas izgubio je u duelu protiv Mohameda Alija u čuvenoj borbi „Rumble in the jungle“ u Kinšasi, ali je drugu titulu osvojio više od dve decenije kasnije, u 45. godini, kada je nokautirao Majkla Murera 1994. godine. On je tada postao najstariji svetski šampion u teškoj kategoriji u istoriji boksa.

Karijeru je završio 1997. godine sa 76 pobeda, od kojih 68 nokautom, i pet poraza.

Po završetku karijere bio je uspešan preduzetnik, a bio je oženjen pet puta i imao je dvanaestoro dece.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com