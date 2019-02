Tamos vamos: Beker oduševljen Novakovom igrom protiv Nadala

Boris Beker je sarađivao sa najboljim teniserom planete Novakom Đokovićem tri godine, pa odlično poznaje igru našeg asa. Ali i pored toga Nemac je ostao oduševljen kako je naš as „bacao“ Rafaela Nadala po terenu u finalu Australijan opena.

Kako prenosi Blic, nemački strateg je napisao kolumnu za indijski „Tajms“ u kome je analizirao finale nedavno završenog grend slem turnira. Najpre se osvrnuo na uvod u sam meč i rekorde našeg asa.

– Mnogo se očekivalo od ovog meča, s ozbirom na to da je njihovo finale 2012. godine verovatno i najbolji finalni susret Australijan opena svih vremena, a trajao je pet časova i 53 minuta i završio se Novakovom pobedom. U nedelju, Srbin je bio na potpuno drugom nivou. Ne smemo zaboraviti da je on sada sedmostruku šampionu u Melburnu. Đoković je upisao neočekivano ostvarenje jer je postao prvi čovek koji je osvojio ovaj turnir sedam puta – napisao je Beker.

Zatim se osvrnuo i da odnos u međusobnim duelima Nadala i Đokovića.

– Sada je Novak pobedio Rafu na osam uzastopnih mečeva na tvrdim podlogama i travi. Izgubio je od Rafe u Rimu u polufinalu, ali je to bilo na šljaci. Tako da je „skrojio“ igru protiv Nadala na svim podlogama, osim šljake. Rafa je ušao nervozno u meč, bio je nesiguran i odigrao je nekoliko loših gemova. Jednom kada je Novaku dozvolio da povede, bilo je već kasno. Novak je ostao blizu osnovne linije, pogađao je bekhende kakve sam retko video ranije. Mislim da Nadalu nije bilo dozvoljeno da igra. On voli duže razmene, voli da natera rivala da se kreće i to je upravo ono što je Novak njemu uradio. Pomerao je Nadala po terenu, kontrolisao tempo, osnovnu liniju i Nadal je bio bacakan sa leve na desnu stranu – zaključio je Beker.