Teodosić o nastupu Orlova na Svetskom prvenstvu: Nije neuspeh

Srpski košarkaš Miloš Teodosić tvrdi da peto mesto na Svetskom prvenstvu u Kini nije neuspeh, a da su na rezultat „orlova“ prvenstveno uticale neplanirane povrede zbog kojih selektor Aleksandar Đorđević nije mogao da računa na njega i još neke bitne igrače.

– Znali smo da je ovo prvenstvo prvo posle mnogo godina na koje putujemo sa ulogom favorita. I mi, igrači, smo imali najveća očekivanja, a i kompletna javnost. Stvorio se ogroman pritisak, bilo je samo pitanje sa kojom medaljom ćemo se vratiti. Desile su se te povrede, Gagi Milosavljević i ja nismo ni otišli, Lučić je skoro bez treninga otputovao, Bjelicu je isto mučilo nešto… Zbog svih okolnosti, ne mogu da izgovorim da je to neuspeh. Peto mesto je, s obzirom na sve, prihvatljiv rezultat. Argentina nije imala šta da izgubi, kao mi na nekim prethodnim šampionatima. Nisu imali veću želju, ali očigledno da su naši bili stegnuti i uplašeni – rekao je Teodosić za Večernje novosti.

On je naveo i da mu nije bilo ni malo lako zbog toga što je usled povrede morao da propusti Mundobasket.

– Mnogo je teže kad se gleda. Veća nervoza, nerviraš se… Onako igraš i ne razmišljaš mnogo. A ovako vidiš svaku situaciju, sve iz drugog ugla i onda je skroz čudno – dodao je Teodosić.

Plejmejker je naveo da mu je veoma drago što su se ovaj put pozivu selektora u nacionalni tim odazvali svi bez izuzetaka, naglasivši da bi takva praksa trebalo da se nastavi i u budućnosti.

– Meni lično je reprezentacija pomogla mnogo. Sećam se 2009. na primer, potpuno se promenio moj status u Olimpijakosu, posle srebra na EP u Poljskoj, gde nas je vodio Duda Ivković. Pre toga su u grčkom klubu hteli da me sklone, da me daju za drugog igrača, ali kada sam se vratio sa šampionata dobio sam značajnu ulogu. To je velika prekretnica u mojoj karijeri. Da nije bilo reprezentacije, sve bi otišlo u nekom drugom pravcu – zaključio je Teodosić.