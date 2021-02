Terzić: Imamo najbolji tim u poslednjoj deceniji

BEOGRAD – Oformili smo izuzetno kvalitetan i konkuretan tim i time stvorili sve preduslove za ispunjenje zacrtanih sportskih ciljeva, izjavio je danas generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić na Skupštini kluba.

„To su šampionska titula i plasman u grupnu fazu UEFA takmičenja. Duboko verujem da imamo najbolji tim u poslednjoj deceniji. Verujemo u Dejana Stankovića i njegov stručni štab i nadamo se novoj Ligi šampiona“, rekao je Terzić za klupski sajt.

Trezić je naveo da i najveći klubovi imaju velike finansijske probleme i da i njima kao i Zvezdi nije lako, ali da se bore.

„I izborićemo se. Uspeli smo da zadržimo najvažnije igrače, pojačali smo se, servisiramo plate i igrački smo više nego konkurentni na evropskom nivou. Procena naše finansijske službe je da je klub zbog korone ostao bez 20 miliona evra planiranih prihoda. Zbog korone nismo igrali revans u Beogradu sa Omonijom posle 1-1 na Kipru, ispali smo i umesto planiranih 10 miliona evra od UEFA bonusa zaradili smo samo četiri miliona evra“, rekao je Terzić.

„Evropske utakmice smo igrali bez publike i ostali smo bez pet miliona evra planiranog prihoda od prodaje ulaznica. Tržište transfera je skroz zamrlo, palo je na 35 posto od protekle sezone. Iz tog razloga smo ostali bez planiranih 10 miliona evra“, rekao je on.

Govorio je Terzić i o drugim brojkama.

„Naša matematika je jednostavna: godišnje zarađujemo četiri miliona evra od Gasproma i milion evra od Telekoma. Te prihode je klub ostvarivao i 2014. Ali samo to i ništa drugo. Danas je klub zbog ulaganja u sportski sektor i dobrih sportskih rezultata u proteklom periodu, osim tih pet miliona evra od sponzora, osposobio sebe da zarađuje još 10 ili 20 miliona evra od UEFA bonusa (zavisno da li igramo Ligu Evrope ili Ligu šampiona), plus pet miliona evra od ulaznica, plus 10-15 miliona evra od transfera“, rekao je Terzić.

Kako kaže, Crvena zvezda je osposobljena da generiše realnih 30 do 40 miliona evra na godišnjem nivou.

„A to sve zbog izvanrednih sportskih rezultata koji su nam doneli koeficijente da smo sve do plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona u povlašćenom položaju. Plasman u UEFA takmičenje 2014. godine je bilo nezamislivo jer smo na putu morali da pobeđujemo mnogo jače i bogatije od sebe. Sada nam je put olakšan i trebaju nam dve pobede protiv slabijih od nas da bi obezbedili Ligu Evrope i minimum 15 miliona evra“, istakao je Terzić.

Dodao je da nije poenta samo da li je Zvezda dužna 60 ili 30 miliona evra, nego tada kada je bila dužna 60 miliona evra nije bila sposobna da pravi više od 10 miliona evra.

„A danas kada je dug prepolovljen na 30 miliona, klub je osposobljen da godišnje zaradi 30 miliona evra ili više“, rekao je Terzić i dodao da im najviše nedostaju prihodi od TV prava.

„Crvena zvezda po ugovoru koji je u ime Super lige potpisao FS S ima samo 80.000 evra godišnje, što je 0,3 odsto u strukturi naših prihoda. Većina klubova Evrope, malih, srednjih i velikih klubova, ostvaruju ogromne prihode od TV prava i ona čine od 30-40 odsto njihovih prihoda“, naveo je Terzić.

On je poručio da su ciljevi jasni, a to je šampionska titula svake godine i stalno igranje u UEFA takmičenjima, kao i da evropske utakmice moraju biti njihova obaveza.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.