Tim: Đoković nije prekršio niti jedan zakon

BEČ – Treći teniser sveta Austrijanac Dominik Tim rekao je da ne razume kritike na račun prvog reketa sveta Novaka Đokovića jer nije prekršio niti jedan zakon.

Tim je u intervjuu „Tirole Tagescajtung“, rekao da ne razume što toliko njih napada Đokovića zbog „Adria toura“.

„On nije prekršio niti jedan zakon. To mora biti jasno rečeno“, podvukao je on.

Tim je kazao da ne razume kritiku na učesnike tog turnira.

„Bio sam sada u Nici, video slike iz drugih gradova. I tamo nije bilo drugačije nego na turniru u Beogradu. A onda tako udarati po Đokoviću? To mi je prejeftino“, naglasio je on.

Kazao je da mu se ne sviđa ni kako ljudi kritikuju nemačkog tenisera Aleksandera Zvereva.

„Njega tretiraju kao da je osnovac, ali on je čovek od 23 godine. Jasno je da je napravio grešku, ali ne razumem zašto se svi mešaju“, naglasio je Tim.

Govoreći o predstojećim međunarodnim turnirima kazao je da će morati da žrtvuje jedan od dva turnira – Frenč Open i US Open.

„Mislim da je kul što se Frenš open održava. Ali problem jer što između US Open-a i Frenč Opena postoji razmak od samo dve nedelje, što čini gotovo nemogućim stići daleko u oba turnira. Ako budem dobro igrao US Open onda će biti jako teško na Frenč Openu. U Njujorku rano ispasti bilo bi bolje za Pariz. Moram jedan od ta dva Grend Slema žrtvovati. Takva je situacija“, objasnio je on.

Što se ATP turnira u Vašingtonu tiče, kazao je da je „ekstremno klimavo“ oko tog takmičenja.

„U SAD ekstrekno raste broj zaraženih, i sada je pozitivno testiran i teniser Franses Tiafoe. A i nesigurno je da li će US Open biti održan. U suprotnom to bi bio start u normalnost“, zaključio je Tim.

(Tanjug)

