Toni Kros se i zvanično oprostio od fudbala i završio karijeru

Nemački fudbaler Toni Kros danas se zvanično oprostio od fudbala i završio karijeru, dva dana posle eliminacije njegove reprezentacije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

Nemačka je u petak posle produžetaka izgubila od Španije 1:2 i završila takmičenje u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, čiji je domaćin. Krosu je to takmičenje bilo poslednje u igračkoj karijeri.

„Dakle, to je to. Ali, pre nego što napravim pauzu i bar pokušam da shvatim šta se desilo u prethodnih 17 godina, ne želim da propustim priliku da zahvalim svima koji su me prihvatili takvog kakav jesam“, napisao je 34-godišnji Kros na Instagramu.

On je zahvalio navijačima, klubovima, trenerima i saigračima, kao i porodici i prijateljima i rekao da „nema ništa bolje nego videti da su deca ponosna na svog tatu“.

Kros je počeo karijeru u drugom timu Bajerna iz Minhena, a igrao je i na pozajmici u Bajeru iz Leverkuzena.

Za prvi tim Bajerna igrao je od 2007. do 2014. godine odigrao je 205 utakmica, postigao 25 golova i osvojio brojne trofeje, među kojima tri titule u Bundes ligi i Ligu šampiona.

On je 2014. godine prešao u Real Madrid za koji je odigrao 465 utakmica i postigao 28 golova. Sa kraljevskim klubom osvojio je brojne trofeje, među kojima pet titula u Ligi šampiona i četiri titule u Primeri.

Za reprezentaciju Nemačke odigrao je 114 utakmica, postigao sedam golova i osvojio Svetsko prvenstvo 2014. godine.

„I na kraju, ali ne manje važno: Hvala Fudbalu. Divnoj igri. I… nema na čemu! Gotovo“, naveo je Kros.

(Beta)

