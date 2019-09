Tošić: Morali smo da budemo koncentrisaniji

BEOGRAD – Prvotimac Partizana Zoran Tošić, posle remija sa Az Alkmarom u prvom kolu Lige Evrope, rekao je da su crno-beli morali biti koncentrisaniji.

„Kada stvoris ovoliko šansi, imaš Igrača više 60 minuta… Teško je. Ovo su ozbiljne utakmice, moramo da budemo koncentrisani, da ne primimo dva gola iz dva šuta. Posle 2:1 utakmica je morala da ide u mirnijem toku“, rekao je Tošić.

Partizan je tokom meča imao nekoliko izglednih prilika, ali je u više navrata izostala realizacija.

„Imali smo dosta izglednih i lepih šansi, mora da bude veća koncentracija, moraju da se postigu pogoci, gde nema bezbroj šansi. Ako ih ne iskoristiš, kazniće te. Nama se to već duze vreme ponavlja, da mi ne korisrimo šanse, a protivnnik daje skoro sve. To ne sme da se dešava na ovom nivou“, rekao je on i osvrnuo se na atmosferu na tribinama.

„Fenomenalan ambijent, deci svaka čast i zahvalni smo im. Nadam se da će im to biti nezaboravno iskustvo.“

(Tanjug)