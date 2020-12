Tragedija: Mladi sportista greškom izvršio samoubistvo (foto)

Jedan od najtalentovanijih igrača na poziciji raning beka i zvezda univerziteta Juta, Taj Džordan, preminuo je od posledica ranjavanja vatrenim oružjem.

Tužnu vest potvrdio je ovaj univerzitet uz oproštajnu poruku:

“U ime čitavog univerziteta Juta, želimo da uputimo ljubav i saučešće porodici Taja Džordana, njegovim prijateljima saigračima i trenerima. Slomljeni smo nakon ovih srceparajućih vesti. Gledati Taja na terenu bilo je zadovoljstvo zbog njegovog atleticizma i talenta. Počivaj u miru, Taj”, stoji u saopštenju predsednice univerziteta Juta Rut Votkins.

Trener Kajl Vitingem je istakao da je tim “razoren” ovim događajem:

“Tajeva ličnost i osmeh bili su zarazni, i on je ostavio velikog traga za kratko vreme koje je proveo u našem programu. Ostavio je neizbrisiv beleg na svakog od nas, i naše misli i molitve idu njegovoj porodici i i prijateljima. Iz dubine naše duše, svi mi u Juti želimo da kažemo da te volimo, Taj, počivaj u miru.”

Džordan, inače učenik prve godine, je u Jutu stigao iz srednje škole Zapadni Meskvit kao najbolji mladi ofanzivni igrač u “Pac-12” diviziji, pošto je imao 597 jardi i šest postignutih tačdaunova na pet mečeva.

So tragic. Taken way too soon. 🙏🏼 prayers up to his family. #TyJordan pic.twitter.com/EeU4aFs2Ow

— Keith Aguon (@CoachAguon) December 26, 2020