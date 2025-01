Trener Arsenala razočaran zbog odluke sudije o jedanaestercu

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je da je razočaran odlukom sudije da dosudi jedanaesterac za Brajton u današnjoj utakmici i da „tako nešto nikada u životu nije video“.

Arsenal je danas na gostujućem terenu odigrao nerešeno 1:1 protiv Brajtona, a kod vođstva Arsenala sudija Entoni Tejlor dosudio je jedanaesterac, nakon što su se Vilijam Saliba i Žoao Pedro sudarili glavama u borbi za loptu. VAR je potvrdio odluku uz obrazloženje da je bilo „dovoljnog kontakta defanzivca Arsenala“.

„Nikada u životu to nisam video, a Saliba je pipnuo loptu. Za mene je jasno da to nije penal“, rekao je Arteta posle utakmice za Skaj.

On je zatim na konferenciji za novinare rekao da je ta odluka sudije vrlo razočaravajuća.

„Takvu odluku nisam video u mojoj karijeri. Pitao sam i momke, rekli su da niko to do sada nije video. Kada pogledate incident, razdaljinu, igrača, Žoao Pedro dira loptu, Saliba dira loptu, možete videti kontakt“, naveo je on.

Upitan je da li je mislio da VAR treba da poništi odluku sudije na terenu.

„Da li sam očekivao? Proverio sam i posle tri sekunde rekli su da su već proverili. Činilo se da su to brzo uradili“, dodao je trener londonske ekipe.

Arsenal sada na drugom mestu na tabeli zaostaje pet bodova za vodećim Liverpulom, od kojeg ima i dve utakmice više.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com