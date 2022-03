Trener Napretka: Ne preti se Partizanu, ali imamo pravo na nadu

Napredak sutra u 27. kolu domaćeg šampionata gostuje Partizanu u Humskoj od 14. 30 sati.

„Idemo Partizanu posle jedne teške i dramatične utakmice na domaćem terenu, u kojoj nismo uspeli da pobedimo. Imamo i novih kadrovskih problema, ali to je šansa za one koji su imali manju minutažu, jer svi isto treniraju i čekaju priliku da se dokažu. Gledali smo Partizan u Evropi. Primili su pet golova, ne sećam se kad se to desilo i svedoči da i oni znaju da naprave dosta grešaka. Partizan je, ipak Partizan i nije slučajno lider. Ne preti se crno – belima, ali imamo pravo na nadu. Želimo pre svega, da odigramo dobro i predstavimo se u najboljem svetlu“, rekao je Stefanović za klupski sajt.

(Tanjug)

