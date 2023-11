Trener Njukasla: Nije bio penal za Pari Sen Žermen

Trener fudbalera Njukasla Edi Hau rekao je da je nepravedna odluka o jedanaestercu za Pari Sen Žermen, koji je dosuđen u nadoknadi vremena u utakmici u Ligi šampiona.

Njukasl je sinoć u Parizu odigrao nerešeno 1:1 protiv Pari Sen Žermena u utakmici petog kola Lige šampiona. Crno-beli su poveli u 24. minutu golom Alekandra Isaka, a domaći su izjednačili u osmom minutu nadoknade golom Kilijana Mbapea iz jedanaesterca.

Sudija Šimon Marcinjak dosudio je penal posle intervencije VAR, pošto je procenjeno da je lopta u ruku udarila fudbalera Njukasla Tina Livramenta.

Hau je posle utakmice rekao da je sudija bio pod ogromnim pritiskom igrača Pari Sen Žermena i da je trebalo da ostane jači i pri svojoj odluci na terenu da ne dosudi penal pre nego što je VAR analizirao situaciju.

„Sudija je dobro sudio sve do tog trenutka. Bio je jak. Odluka je loša i frustrirajuća za nas jer je posle toga ostalo malo vremena. Nismo mogli ništa da uradimo“, rekao je Hau, preneo je Skaj.

Upitan da li oseća nepravdu, Hau je odgovorio: „Da, osećam“.

„To nije bila ispravna odlika. U tom trenutku morate mnogo stvari da uzmete u obzir, prvo brzinu. To je bio rikošet kada je lopta usporila, izgleda potpuno drugačije kada se gleda uživo. Lopta ga je prvo pogodila u grudi, a zatim ga je udarila u ruku. Njegova ruka nije bila u neprirodnom položaju, ruke su pored tela, ali se on kretao“, rekao je Hau.

U Grupi F Borusija Dortmund je prošla u osminu finala kao prva i ima 10 bodova. Pari Sen Žermen ima sedam, a Njukasl i Milan po pet bodova.

Za prolaz u osminu finala Njukasl mora da pobedi Milan na svom terenu 13. decembra, a da Pari Sen Žermen ne pobedi u Dortmundu u utakmicama poslednjeg kola grupne faze.

Hau je rekao da će ekipa o tom duelu razmišljati narednih dana.

„Kada je obavljen žreb to je bila ‘grupa smrti’ i nisu nam mnogi davali šanse da se plasiramo dalje. A sada sam pomalo frustriran jer plasman nije u našim rukama, kad se osvrnem na dve utakmice protiv Dortmunda, mislim da smo mogli bolje. Nije sada vreme za to, verovatno je vreme da budemo pozitivni i da kažemo da dobre stvari mogu da se dogode ako pobedimo Milan“, naveo je on.

(Beta)

