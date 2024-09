Trener Reala Ančeloti želi da produži ugovor i posle 2026. godine

Trener Real Madrida Karlo Ančeloti želi da produži ugovor sa tim fudbalskim klubom i posle 2026. godine, preneli su danas španski mediji.

Čuveni 65-godišnji trener potpisao je prošlog decembra ugovor do kraja sezone 2025/2026. On je rekao da namerava da završi karijeru u Realu, ali bi to moglo da bude kasnije nego što se očekivalo.

List AS preneo je da Ančeloti želi da ostane i posle 2026. godine, pod uslovom da mu ponude novi ugovor. On nije tačno odredio kada će završiti karijeru, zbog čega su mu otvorene brojne mogućnosti.

Španski mediji preneli su da u Realu nameravaju da Ančelotija na klupi zameni Ćabi Alonso, ali da bi trener Bajera iz Leverkuzena mogao da preuzme neki drugi klub, ukoliko čelnici madridskog kluba budu dugo čekali da ga angažuju.

Ančeloti je sinoć u pobedi protiv Alavesa (3:2) predvodio Real u 300. utakmici.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com