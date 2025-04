Trener Totenhema Postekoglu: Moraćete još malo da me trpite

Trener fudbalera Totenhema Andre Postekoglu rekao je da će svi morati da ga trpe još malo, posle plasmana u polufinale Lige Evropa i da je ponosan na igrače, koji su verovali u dobar rezultat.

Totenhem je sinoć u Frankfurtu u revanšu četvrtfinala pobedio Ajntraht 1:0 golom Dominika Solankea iz jedanaesterca u 43. minutu i ukupnim rezultatom 2:1 plasirao se u polufinale, pošto je u prvoj utakmici u Londonu bilo nerešeno 1:1.

Postekoglu je duže pod pritiskom zbog slabih rezultata, a spekulacije o odlasku pojavile su se posle poraza 2:4 od Vulverhemptona u Premijer ligi.

„Na žalost mnogih od vas, moraćete da me trpite još malo. Videćemo kako će to ići. Rekao sam u najavi utakmice, isti sam trener danas kao juče, pa ako ljudi misle da me ova pobeda čini boljim trenerom ili ko god misli da juče nisam radio dobar posao, trebalo bi isto da misli“, rekao je Postekoglu posle utakmice, preneo je Skaj.

„Nije me briga, ne smeta mi, ne utiče na ono što radim. Kod mene se uvek radilo o svlačionici. Da li igrači veruju? Da li saradnici veruju? To je mnogo važnije od onoga šta drugi misle o meni“, dodao je 59-godišnji trener.

On je rekao i da pobeda neće utišati kritičare, ali da će pomalo uzvratiti onima koji ismevaju njegova trenerska dostignuća.

Upitan da li bi pobeda mogla da smanji spoljni pritisak, on je odgovorio: Sumnjam“.

„Zadovoljan sam kada vidim da je ova grupa igrača nagrađena. Oni nikada nisu gubili veru. Izuzetno sam ponosan na njih“, naveo je Postekoglu za Ti-En-Ti (TNT).

On je upitan o izjavi koju je dao početkom sezone da je uvek osvajao trofej u drugim sezonama u klubovima.

„Ljudi vole da se rugaju i da ismevaju. Umanjuju moja dostignuća, nastaviću da radim to što radim. Mi smo među četiri najbolja. Polufinale evropskog takmičenja. Nismo često tu“, rekao je Postekoglu.

Totenhem će u polufinalu igrati protiv Bode Glimta.

U drugom polufinalu igraće Mančester junajted – Lion.

Prve polufinalne utakmice igraju se 1. maja, a revanši su sedam dana kasnije.

(Beta)

