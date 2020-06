BAČKA TOPOLA -Tri nova fudbalska terena u Bačkoj, u Adi, Bajši i Pačiru, podcentrima Fudbalske akademije TSC iz Bačke Topole, od danas su otvorena zahvaljujući donaciji Fudbalskog saveza Mađarske.

Kako je saopšteno, posle Sente, u koju je prošle godine iz ove donacije preko Fudbalske akademije TSC-a, stigao teren sa veštačkom travom, i u Pačiru je u ponedeljak za FK Bačka otvoren teren sa veštačkom travom, dok je za FK Bajša pored novog terena sa veštačkom travom, obnovljen i ceo fudbalski kompleks – izgrađena je tribina i upravna zgrada, a stari teren sa prirodnom travom je rekonstruisan.

U opštini Ada, u partnerstvu sa pokrajinskom vladom i lokalnom samoupravom, u ponedeljak je postavljena balon-hala, u kojoj je novi teren sa veštačkom travom i osvetljenjem, a koji će koristiti lokalni klub AFK Ada.

„Novi fudbalski tereni u Vojvodini namenjeni pre svega deci i mladima, koji ovde treba da načine važne sportske korake. Za nas u Fudbalskoj akademiji TSC ovi tereni imaju veliki značaj, jer su to tereni sa kojih će mladi moći do dođu do naše škole fudbala, a potom, nadamo se i verujemo, i do profesionalnih visina“, rekao je predsednik FK TSC Janoš Žemberi.

On je zahvalio Mađarskoj na pomoći koju pruža fudbalu i sportu kao univerzalnoj vrednosti i istakao da se rezultati već vide u dobrom funkcionisanju Fudbalske akademije TSC-a u Bačkoj Topoli.

„Kao što danas verujemo da će sa ovih terena izaći neki vrhunski fudbaleri, tako smo pre 10-tak godina verovali da će FK TSC igrati prvoligaški fudbal. I vidite, radili smo na tome, korak po korak i stigli smo do tog cilja. Sada nam je važno i da se održimo kao stabilni prvoligaši i da stvaramo uslove da se u našem okruženju i za 20 i za 30 godina igra prvoligaški fudbal, sa decom koja su ponikla u našim klubovima i izrasla u vrhunske igrače“, rekao je Žemberi.

Fudbalska akademija TSC u Bačkoj Topoli otvorena je u septembru 2018, zahvaljujući donaciji Fudbalskog saveza Mađarske.

U svom sastavu ima glavnu zgradu sa svim neophodnim sadržajima za smeštaj i rad sa mladim fudbalerima, kao i 4 fudbalska terena, a u toku je i izgradnja centralnog terena na mestu starog stadiona u Bačkoj Topoli.

U FK TSC su ponikli i igrali mnogi vrhunski fudbaleri, među kojima su Laslo Lerinć, Zvezdan Terzić, Zlatko Krmpotić, Nikola Žigić, Andrija Kaluđerović, kao i sadašnji reprezentativac Srbije Dušan Tadić.

(Tanjug)

