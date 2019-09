Trinkijeri: Nisu bitne pobede, već kako tim izgleda

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je da pobede u pripremnim utakmicama nisu bitne, već kako izgleda tim pred početak nove sezone.

Crno-beli su tokom pripremnog perioda zabeležili sve pobede posle mečeva sa Darušafakom, Makabijem iz Tel Aviva, Arkom i Mornarom, uz osvajanje turnira u rumunskom Klužu kada su pobedili turski Fenerbahče, koji vodi Željko Obradović.

„Nisu bitne pobede, već kako tim izgleda i kako radimo. Imamo puno posla, u odbrani smo zbilja dobra ekipa, a u napadu još moramo da radimo. Novi igrači su brzo uklopili u sistemu i još mnogo, mnogo stvari treba da počnemo da gledamo, shvatamo, organizujemo. Sve mi je jasno, a to su pokazale ove utakmice – šta možemo i šta ne možemo. Nije vreme da budem zadovoljan, već je vreme gledam i da znam gde ruke da stavim, kako da se napravi sledeći korak. Idemo dalje“, rekao je Trinkijeri Tanjugu na promociji novog dresa.

Italijanski trener govorio je i o tome gde se trenutno crno-beli nalaze u odnosu na ono što on želi i u kojoj meri je to ispunjeno.

„Nisam imao nikakva očekivanje, jer je kompletno nova ekipa. Želeo sam da mi ekipa pokaže put. Napravio sam ekipu sa jednim sistemom i filozofijom, ali posle na terenu moraš da vidiš da li to igračima prija. Neke stvari su me oduševile, a na nekim stvarima još moramo dosta da radimo. Kompletno se promenila košarka i mi ćemo do decembra da budemo u procesu rada. Igraćemo i probati da dobijemo svaku utakmicu“, rekao je Trinkijeri.

Ekipi Partizana uskoro treba da se priključi i reprezentativac Stefan Bircević koji je igrao za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Kini, a Trinkijeri ističe da je u ovom trenutku najvažnije da se on odmori.

„Želo bih da se odmori, jer je celo leto bio na priprema, posle na SP u Kini. Želim da se vrati svež koliko god je to moguće. Ne znam da li će igrati u četvrtak, a njaverovatnije će se u tim uklopiti u Zagrebu“, zaključio je Trinkijeri.

Košarkaši Partizana u četvrtak u „Štrak areni“ dočekuju grčki AEK od 18 sati, a od 26. do 29. septembra u Zagrebu očekuje ih Superkup ABA lige, gde će u četvfinalu igrati protiv Mega Bemaksa.

(Tanjug)