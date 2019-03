Trinkijeri: Zvezda je apsolutni favorit, ali mi imamo snove

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri ocenio je večeras da je Crvena zvezda apsolutni favorit u predstojećem „večitom“ derbiju, ali da crno-beli imaju velku želju da se još jednom dokažu i upišu pobedu.

„Izuzetno bih voleo da imamo dva beogradska kluba koja igraju u finalu ABA lige, jer bi to značilo da se Evroliga vratila u grad. Ja sam sportista i to bih baš želeo, ali…“, rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradu.

„Imamo velikog rivala, daleko najbolju ekipu u ABA ligi… (Aleksandar) Sale Djordjević je zvao trojicu njihovih igrača, a Partizanovog jednog. U pauzi su doveli Kejsi Riversa… Apsolutni su favoriti, ali mi imamo snove, a snovi su tu da se žive, diše, jede za njih… Oni su top ekipa“, dodao je on.

Partizan će u nedelju od 18.00 igrati protiv Crvene zvezde u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Kažem ali, svi želimo da se Partizan vrati u Evroligu, ali to su snovi i nekada su to jako teške stvari“, rekao je on.

Na konstataciju novinara da će njegova ekipa prvi put od njegovog dolaska igrati pred punim tribinama ispunjenim gostujućim navijačima, Trinkijeri je rekao da ih izuzetno poštuje.

„To je deo posla, ja ih sve poštujem. Ako će biti bolji, mi ćemo čestitati i reći bravo. To je sport“, rekao je on.

On kaže da je pauza u ABA ligi odgovaraa njegovoj ekipi, ali da to ne znači da će igrati na visokom nivou, iako se ekipa odmorila.

„Nismo svi zdravi, ali bićemo. Da li oni imaju psihološki pritisak?! To treba pitati njih, a mene to ne zanima“, rekao je Trinkijeri odgovarajući na pitanje o kadrovskoj situaciji i pitanje da li crveno-beli imaju pritisak zbog poraza u finalu Kupa Radivoja Koraća.

Pre košarkaškog „večitog“ derbija, u subotu će se na stadionu „Rajko Mitić“ igrati fudbalski.

„Kako da ne, sutra gledam derbi, moram“, rekao je Trinkijeri.

U rodnom gradu Andree Trinkijerija, Milanu, postoji fubalsko rivalstvo izmedju Milana i Intera, a on kaže da je rivalstvo izmedju Partizana i Crvene zvezde posebno.

„Ovo rivalstvo je zbilja nešto posebno. Ovo ima na samo dva, tri mesta na svetu. Ovde imate fudbal, košarku, rukomet, tenis, vaterpolo, sve…“, zaključio je Trinkijeri.

(Beta)