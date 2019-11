Trstenik: Srbija i Hrvatska odmerile snage u obaranju ruke

TRSTENIK – Reprezentacije Srbije i Hrvatske odmerile su danas u Trsteniku sange na 5. Međunarodnom takmičenju „Lazarev megdan”, koje je okupilo 22 profesionalna sportska obarača ruku iz ove dve zemlje.

Organizatori iz Trstenika su rešili da takmičenjem s Hrvatskom, praktično nastave tradiciju odmeravanja snaga sa kolegama iz susednih drzava, budući da su prethodnih godina na istom turniru testirali znanje i veštinu protiv reprezentativaca Bugarske, Rumunije, Crne Gore i BiH.

Nenad Smiljković, predsednik Saveza Srbije u sportskom obaranju ruke, rekao je za Tanjug da je “Lazerev megdan” postao ozbiljan turnir.

„Reč je o jednom od najboljih u Srbiji i stavljen je na mpu najboljih turnira u Evropi. Svake godine se trudimo da takmičenje unapredimo kako bi ga podigli na svetski nivo”, rekao je Smiljković.

Aleksandar Jakovac, predsednik Hrvatskog i potpredsednik Evropskog saveza za obaranje ruke, kazao je da bi turnir u Trsteniku svrstao po kvalitetu odmah ispod Svetskog kupa.

„I Hrvatska i Srbija su krenule pre deset godina. Do sada smo napravili dobre rezultate u juniroskim kategorijama. Zato ulažemo u mlade sportiste. Hrvatska ima evropskog prvaka u juniorskoj kategoriji, a Srbija viceprvaka u kategoriji do 21 godine. To govori o kvalitetu treninga i tog procesa koji je višegodišnji. Za nekoliko godina očekujem da će stizati i vrhunski seniorski rezultati za obe države”, rekao je Jakovac.

Sportsko obaranje ruke je u Srbiji relativno mlad sport. Procenjuje se da se ovim sportom aktivno bavi skoro 300 profesionalaca u više od 10 registrovanih klubova. Mnogi srpski klubovi već desetak godina sarađuju s hrvatskim kolegama, a često postižu zapažene rezultate na turnirima u Zagrebu.

Peti „Lazarev megdan” zajedno organizuju Savez Srbije za obaranje ruke, Klub sportova snage „FitMaks” uz podršku opštine Trstenik, kao i više sponzora.

(Tanjug)