Trtinkijeri zadovoljan pobedom protiv Mege

Trener košarkaša Partizana Andreja Trinkijeri rekao je da je njegova ekipa večeras „ispunila misiju“, pobedom protiv Mega Bemaksa, posle koje se primakla plasmanu u plej-of ABA lige.

„Ja ne igram plejstejšn, to moja deca igraju. Kada igraš te igrice na kraju piše ‘misija ostvarena’. To je danas bio jedini cilj, nema mnogo sjajnih stvari, samo rezultat, jako važan za nas. Imamo težak raspored, još se borimo da udjemo u završnicu Evrokupa to nas košta glave, noge, ali danas je jedina stvar bila dobiti utakmicu“, rekao je Trinkijeri posle utakmice.

Partizan je pobedio Megu sa 98:86 i u borbi za mesto u plej-ofu stekao dve pobede više od večerašnjeg protivnika.

On nije želeo da govori o poziciji koju bi njegova ekipa mogla da ostvari pred plej-of.

„Spremamo se za veoma tešku utakmicu protiv Ritasa, pa onda imamo dva putovanja za redom. Nema mnogo vremena da se priča o ovoj utakmici, misija je ostvarena. Idemo dalje“, naveo je trener crno-belih. Trener Mege Dejan Milojević rekao je da je zadovoljan otporom koji je njegova oslabljena ekipa pružila.

„Čestitam Partizanu na zasluženoj pobedi. Pružili smo sasvim solidan otpor, s obzirom na kadrovske probleme, jer su nam jako bitni igrači povredjeni. To se osetilo i u rotaciji. Ovi koji su igrali nisu se predavali, Partizan se par puta odlepljivao na desetak razlike, mi smo uspevali da se vratimo, ali su oni u poslednjoj četvrtini uspeli da prelome meč. Okrećemo se narednim protivnicima, pokušaćemo da odigramo što bolje i da izvučemo maksimum iz našeg tima“, naveo je Milojević.

On je dodao da ne žali što njegova ekipa gotovo da više nema šanse za plasman u plej-of i naveo da je cilj kluba razvoj mladih igrača.

