Tuča tokom teniskog meča: Pesnicama nasrnuo na bezobraznog navijača (video)

Neverovatne scene za tenis viđene su tokom meča između Anđelik Kerber i Šuai Žang na turniru u Pekingu.

There also have another view. We can see the whole thing clearly. That made me angry. It’s not acceptable!! pic.twitter.com/NoUdGnvBwx

— Twinkten (@Twinkten2) September 29, 2019