Tumbaković okrivio igrače za poraz, iznerviralo ga pitanje o ostavci

Selektor Srbije Ljubiša Tumbaković okrivio je igrače za nepoštovanje dogovora i ocenio je da nisu uspeli da odgovore zahtevima u porazu od Škotske.

„Igrači nisu uspeli da odgovore zahtevima. Verovatno postoji više razloga. Znaćemo ih kada napravimo analizu. Protivnik se u isto vreme nametnuo, imao cilj i došao do cilja. Imali su svoje veče. Ako nemate kreativnije pitanje, onda sami odgovorite. Jer od prvog dana postavljate pitanje ostavke. Šta bi se desilo da smo prošli, onda bih ja trebalo vas da pitam da li ćete podneti ostavku“, rekao je Tumbaković novinarima, upitan da li oseća odgovornost i da li će podneti ostavku.

Srbija se nije plasirala na Evropsko prvenstvo, pošto je u četvrtak uveče na penale izgubila od Škotske.

„Utakmica ovog tipa je zahtevna. Uloga favorita, kada igraš na svom terenu bez publike, dodatno otežava ostvarivanje rezultata. Kada se na to sve namesti da ništa od onoga što je trebalo da se realizuje u pravcu modela i načina igre, angažovanja i borbenosti, onda i sam po sebi rezultat dobije negativnu dimenziju. Jako je teško naći prave reči posle prevelike želje i angažovanja. Vratio bih se na septembarsko okupljanje kada smo nagovestili mogućnosti. To smo potvrdili u oktobru pre svega u Norveškoj“, kazao je Tumbaković.

„Kada je trebalo potvrdu tih vrednosti tražimo na ovom stepeniku, ništa od toga nismo napravili. A, kad to kažem, pre svega mislim na organizaciju igre, kod veće grupe igrača odnos prema odgovornosti, želji, htenju. A, ima i druga stvar, što neki za nas ključni igrači koji bi eventualno trebalo da naprave kvalitet više, večeras nisu bili sa nama. Ali, to nije opravdanje, to je usput, kada niko ne pominje, ja spomenem taj detalj“, dodao je selektor srpskog nacionalnog tima.

Tumbaković je naveo da srpski tim „nije ličio na sebe“.

„Nismo ličili na sebe. Rezultat je posledica takvog odnosa i nepoštovanja onog što treba da se ostvari. Došli smo na korak i nismo uspeli. Ali, Bože moj, čekamo novu šansu, fudbal će se igrati i dalje. Nije nam lako“, kazao je Tumbaković.

Upitan je kako su igrači podneli poraz i šta se desilo u prvih 70 minuta kada Srbija „nije igrala“.

„Voleo bih da dam konkretniji odgovor, međutim… Kada prenoći, to će verovatno biti jasnije i bolje definisano. Teško su prihvatili rezultat, stvarno je ružno čak i videti svlačionicu. Ono što smo uradili u prvom poluvremenu i ne može da donese rezultat. Kada treba da se juri, onda je teže. Pa nas je pogledala sreća da dođemo do rezultata, ali tih 30 minuta je bilo malo da ostvarimo šta želimo, a penali su rulet“, kazao je Tumbaković.

Novinari su ga pitali da li je greška to što je Filip Kostić počeo utakmicu, a ne Filip Mladenović.

„Nije jedan igrač kriv za ono što se desilo. Kompletna ekipa nije odgovorila zahtevima koji su postavljeni ispred nje. Jednostavno, pozitivno nismo napravili, a protivnik jeste. Onda se desi greška Filipa Kostića od koga smo mnogo više očekivali. Ne mogu da kažem da je greška… Mladenović je igrao dobro, agresivno i angažovano. Ali, nije lepo i korektno da se prizna greška kada je drugi igrač u pitanju. Ako je to greška, onda je moja greška“, naveo je selektor.

Tumbaković je rekao da će „biti još ovakvih utakmica“, da ima mnogo mladih igrača i da nije saglasan da „nema perspektive“, upitan za vezni red koji su činili Nemanja Maksimović i Saša Lukić.

Fudbalska reprezentacija Srbije je poslednji put na Evropskom prvenstvu igrala pod imenom Jugoslavija 2000. godine.

