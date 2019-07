Tumbaković: Pokušaću da napravim patriotsku atmosferu za plasman na EP 2020.

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković izjavio je danas da mu je taj posao najveći izazov u karijeri i da će se truditi da napravi patriotsku atmosferu koja će omogućiti plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine.

„Godinama se pripremam za ovakvu konferenciju. Dugo sam na ovo čekao. Privilegija je i čast biti selektor svoje države. Imao sam mnogo velikih profesionalnih izazova, ali ovo je najveći. Uložiću mnogo truda, zalaganja i znanja da se plasiramo na Evropsko prvenstvo“, rekao je Tumbaković na konferenciji za novinare u Beogradu.

Tumbaković je potpisao ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije do 31. decembra 2021. godine.

On je najavio da će u naredna dva meseca obaviti razgovore sa brojnim igračima, i onima koji do sada nisu bili u prvom planu, kako bi napravio ekipu za nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

„Fudbal je živa stvar. Bez obzira što rezultatski ‘falimo’ (zaostajemo), nadam se da ću uspeti da napravim patriotsku atmosferu koja će definisati rezultat“, rekao je on.

Tumbaković je u junu dobio otkaz kao selektor Crne Gore jer je odbio da vodi ekipu u utakmici protiv Kosova, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

„Nisam siguran da je to bila ispravna odluka, ali u tom momentu je bila jedina logična. Žao mi je što se to desilo“, rekao je on.

(Beta)