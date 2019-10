Tumbaković: Videli smo na koga možemo da računamo

KRUŠEVAC – Selektor fudbalske reprezentacije Srbija Ljubiša Tumbaković izjavio je da je provera u prijateljskom meču protiv Paragvaja uspela.

Srbija je u Kruševcu savladala Paragvaj 1:0 golom Aleksandra Mitrovića u 90. minutu.

„Ispunili smo cilj u oktobarskom okupljanju, a to je da pokušamo da napravimo kontinuitet selektiranja igrača, kao i da proverimo neke fudbalere koje do sada nismo videli. Mislim da je ova provera uspela. Uvek je dobro kada se pobedi, mada nismo blistali. Uvek može bolje, ali je dosta igrača iz prvog saziva bilo van ekipe. Ova utakmica je pokazala da na neke igrače možemo da računamo“, rekao je Tumbaković na konferenciji za medije.

On je dodao da, iako je reč o prijateljskoj utakmici, koja je došla kao zagrevanje za duel sa Litvanijom u ponedeljak u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, pobeda uvek važna.

„Bilo kakva pobeda pravi prostor da se napravi dobra atmosfera. Kroz celu utakmicu igrali smo na način koji bi trebalo da bude naša prepoznatljivost. U Litvaniji će biti mnogo bolje, moramo tamo da napravimo dobar rezultat, da bismo ostali u takmičarskom tonusu“, zaključio je Tumbaković.

(Tanjug)