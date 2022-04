Tužan kraj sezone: Ni maestralni Nikola Jokić ne pomaže Denveru (video)

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Golden Stejt Voriorsa 102:98 u petoj utakmici prve runde plej-ofa zapada NBA lige. To znači i kraj sezone za Denver koji je ispao od Voriorsa sa 4:1 u seriji.

Nikola Jokic was incredible in Game 5 for the @nuggets. #MileHighBasketball

🏀 30 PTS (12/18 FGM), 19 REB, 8 AST, 2 BLK pic.twitter.com/oUAVBAVdKf

— NBA (@NBA) April 28, 2022