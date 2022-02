Ubedljiva pobeda Partizana protiv Andore u Evrokupu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Andore sa 95:70 (24:16, 21:19, 24:19, 26:16), u utakmici 13. kola Grupe A Evrokupa.

Partizan je posle dva vezana poraza upisao devetu pobedu u Evrokupu i drugi je na tabeli, dok je Andora sa utakmicom manje šesta na tabeli Grupe A sa skorom 6/6.

Crno-bele je do pobede vodio Zek Ledej sa 20 poena, dva poena manje je ubacio Matijas Lesor, 16 je dodao Kevin Panter, Jam Madar je postigao 15, a Uroš Trifunović 12 poena. Prve minute u dresu Partizana upisao je i Tristan Vukčević koji je postigao dva poena.

U timu Andore bio je Klevin Hena sa 17 poena, 16 je dodao Viktor Arteaga, dok je Oriol Pauli utakmicu završio sa 13 poena.

Crno-beli su od početka meča u dvorani „Aleksandar Nikolić“ uspostavili kontrolu i bili u prednosti, da bi na isteku 17. minuta posle trojke Avramovića stigli i do prve dvocifrene prednosti na meču – 39:27.

Izabranici Željka Obradovića su na veliki odmor otišli sa deset poena viška na svom kontu (45:35), da bi u trećoj deonici predvodjeni Ledejom stigli do plus 14, a posle trojke Madara i do plus 15 (69:54) na kraju tog dela igre.

Trojkom Madara je počela i poslednja četvrtina, a crno-beli su posle poena Ledeja stigli i do 20 poena prednosti (74:54). Andora je zonskom odbranom uspela da prepolovi prednost Partizana (76:66), ali su se crno-beli vrlo brzo vratili na 20 poena prednosti nakon čega su mirno priveli meč kraju i upisali važnu pobedu.

Posle mesec dana pauze, košarkaši Partizana će u narednom kolu Evrokupa gostovati Lijetkabelisu.

(Beta)

