Udovičić: Želimo da Srbija bude domaćin kvalifikacija za OI

BEOGRAD – Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić čestitao je košarkašicama osvajanje bronze na Evropskom prvenstvu, te konstatovao da smo još jednom pokazali da smo dobri domaćini i u Zrenjaninu i u Nišu i danas u Beogradu.

„Čestitam devojkama na sjajnoj utakimici i na dominaciji u četvrfinalu i polufinalu. Ostaje velika žal što nismo igrali finale. Svi smo se iznervirali i emotivno ispraznili na polufinalu, ali to je sport. Sjajan rezulatat. Devojke su pokazale nešto što odavno nismo videli, jednu požrtvovanost i borbu za nacionalni dres. Na tome im od srca čestitam, kako Savezu tako i celokupnom stručnom timu“, rekao je Udovičić Tanjug posle meča.

Istakao je i da nema lepšeg osećaja nego osvojiti medalju pred domaćim navijačima, te naveo da je Srbija već počela razgovore sa Međunarodnom košarkaškom federacijom (FIBA) o tome da bude domaćin kvalifikacionog turnira za odlazak na Olimpijske igre 2020.

„Želimo kao što smo to uradili 2016. godiine pred Olimpijske igre i pomogli našim košarkašima da se plasiraju, na isti način da se odužimo našim devojkama i budemo motiv više i energija više, da pokušavamo svi zajedno da se plasiramo na OI. To bi za ovu generaciju bio nastavak uspešnog niza, ali ogroman rezultat koji bi pojačao naš tim na OI“, rekao je Udovičić.

(Tanjug)