UEFA pokrenula istragu protiv PSV-a zbog napada navijača na Dmitrovića

NION – Unija evropskih fudbalskih asocijacija (UEFA) otvorila je danas istragu povodom incidenta na utakmici PSV-a i Sevilje, na kojoj je navijač upao na teren i napao golmana Sevilje Marka Dmitrovića, prenosi BBC sport.

Golman Sevilje i srpski reprezentativac Marko Dmitrović napadnut je u finišu meča između PSV-a i Sevilje u Ajndhovenu, ali je reagovao u stilu policajca i „savladao“ huligana.

Sevilja je poražena u Holandiji 2:0, ali je prošla u osminu finala Lige Evrope jer je u prvom meču pobedila 3:0.

„Navijač me je gurnuo otpozadi. Bio je ljut zbog rezultata, pomalo lud ili pijan. Gurnuo me je, a jasam ga zaustavio dok nije došlo obezbeđenje. Bio sam besan, nadam se da će biti kažnjen. Prećutaću ono što sam rekao da želim da mu uradim. Drago mi je da sam ostao svestan gde se nalazim. Ako me neko napadne, braniću se. PSV je veliki klub, sigurno će ga kazniti“, izjavio je Dmitrović nakon utakmice.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.