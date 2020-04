Ukić: Bio sam skrhan, mi na maksimumu, a izgubimo od Srbije

ZAGREB – Hrvatski košarkaš Roko Leni Ukić napisao je autorski tekst za sajt Međunarodne košarkaške federacije (FIBA) i prisetio se, kako je naveo, najbolnijeg poraza u karijeri, od Srbije, u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Riju.

„Čoveče, pišem sve ove loše scenarije i moram da kažem da me 2016. najviše boli jer smo zaista igrali našu najbolju košarku. Bili smo „ovako“ blizu da dođemo do istorije, da igramo polufinale Olimpijskih igara. Ali, izgubili smo od boljeg tima, Srbija je bila fenomenalna, kasnije je bila i na podijumu. Igrali smo i iznad mogućnosti, što je razlog da još više boli što smo ispali. Bio sam skrhan posle Rija. Nisam video način da se vratim u normalnost. Ne preterujem, mislio sam da je to kraj sveta. Ali, sada je prošlo četiri godine od toga. Nova šansa je iz ugla, zašto je ne iskoristiti?“, napisao je Ukić.

Srbija je u Riju osvojila srebro igrajući finale protiv SAD, dok je Hrvatska bez medalje u košarci već punih 25 godina, nakon dobro poznatog „napuštanja podijuma“ u Atini 1995. godine.

