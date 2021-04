Uneli zastavu tzv. Kosova, Španci ekspresno reagovali (video)

Redari na stadionu „Ramon Sančes Pishuan“ nisu dozvolili navijačima da na tribini razviju zastavu tzv. Kosova na utakmici protiv Španije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Malo pre početka utakmice između Španije i tzv. Kosova viđen je manji incident na stadionu u Sevilji, pošto su redari zamolili Kosovare da sklone zastavu.

Here the spanish police were asking Kosovo supporters to remove their flag before the match even started !! The medias in my country are also displaying A LOT more what Spain did so you can see why i’m so mad and acting like this… sorry for the quality of the video tho pic.twitter.com/kLBzdqpdEL

