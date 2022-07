Urošević: Borba za titulu biće još žešća

BEOGRAD – Levi bek Partizana Slobodan Urošević izjavio je danas da će borba za titulu prvaka Srbije u ovoj sezoni biti žešća nego prošle godine.

Razlog je činjenica da će prvak Srbije izboriti direktan plasman u Ligu šampiona u sezoni 2023/24.

Partizan će sezonu otvoriti gostovanjem Javoru u subotu, 9. jula, u 20 časova.

„Očekuju nas, u prvih nekoliko kola, nezgodna gostovanja i put koji nikada nije lak, kao što je Ivanjica u prvom kolu. Ali, navikli smo da moramo da se borimo od prvog do poslednjeg kola, bez prava na poraz. Zato su nam od izuzetnog značaja naši navijači, za koje bih voleo da, na svakoj utakmici u Humskoj, ispune tribine od prvog do poslednjeg mesta. Prošle godine smo osvojili 98 bodova, došli do osmine finala Lige konferencija, ali je nedostajalo to „nešto“. A to „nešto“, osim malo sportske sreće, su upravo oni“, izjavio je Urošević za klupski sajt crno-belih.

„Koliko god njima bilo teško, nama je duplo teže u neprekidnoj borbi. Nadam se da će biti uz nas na svakoj utakmici! Ove godine je ulog još veći jer prvak ide direktno u Ligu šampiona, tako da borba tek počinje i bice žešća nego prošle godine“, rekao je Urošević.

Klub iz Humske u novu sezonu ući će sa novim trenerom. Aleksandra Stanojevića na klupi zamenio je Ilija Stolica.

„Napravljen je ogroman rez. Došli su i novi šef stručnog štaba, nekoliko novih igrača, a ujedno su i novi taktički zahtevi. Kako je desetorici igraca istekao ugovor, uz decu iz naše škole, mogu reći da sam zadovoljan time šta smo pokazali, uz naravno želju da dobijemo još pojačanja da bismo bili pravi. Ljuba Fejsa je ove sezone pokazao zašto je došao u Partizan i kakva je igračka veličina, dok su se Andrade, kao i Filipović, za svega nekoliko utakmica odlicno uklopili u tim“, rekao je Urošević.

(Tanjug)

