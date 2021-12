Uživanje s porodicom: Poznato gde trenutno odmara Novak Đoković (foto)

Novak Đoković uživa sa porodicom u trenucima predaha na Kopaoniku, posle naporne sezone.

Najbolji teniser sveta završio je jednu od najboljih karijernih sezona, osvojio je tri Grend slema, oborio rekord 37. Mastersom u Parizu i postavio mnoge druge rekorde na ATP listi, sada mu preostaje da odmori i odluči „šta dalje“.

Mnogi ga čekaju u Australiji, pitaju se da li je vakcinisan, ali to je status koji on neće otkrivati do kraja.

Ostaviće australijskim medijima i vlastima da i dalje o tome mozgaju, za to vreme – uživa sa porodicom i prijateljima na Kopaoniku.

Mnogima se tu i ostvario san da upoznaju najboljeg igrača sveta, pa je i fotografisanje bilo nezaobilazno.

Naravno, Novak je te pozive rado prihvatio.

