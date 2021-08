Vaterpolisti Srbije drugi put uzastopno olimpijski šampioni

Vaterpolisti Srbije osvojili su danas zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, pošto su pobedili selekciju Grčke sa 13:10 (6:3, 2:4, 2:2, 3:1).

Oni su tako odbranili zlatnu medalju osvojenu na prošlim Olimpijskim igrama u Riju, 2016. godine.

Srbija je Igre u Tokiju završila sa devet osvojenih medalja, tri zlatne medalje doneli su vaterpolisti, Jovana Preković u karateu i Milica Mandić u tekvondu, Damir Mikec je bio srebrni u streljaštvu, dok su bronzane medalje osvojili basketaši, Tijana Bogdanović u tekvondu, strelac Milenko Sebić, rvač Zurabi Datunašvili i odbojkašice.

Najefikasniji u pobedi Srbije bili su Dušan Mandić, Andrija Prlainović i Nikola Jakšić sa po tri gola.

Bolji od ostalih u selekciji Grčke bili su Angelos Vlahopulos, Joanis Funtulis i Dimitrios Skumpakis sa po dva postignuta gola.

Prvi gol na meču postigla je Grčka, da bi zatim usledila mnogo bolja igra selekcije Srbije, koja je sa po dva gola Filipa Filipovića, Jakšića i Duška Pjetlovića taj deo igre dobila sa 6:3.

U drugoj četvrtini Grčka je serijom 3:0 uspela da dodje do izjednačenja (7:7), ali je do kraja tog dela Srbija golom Prlainovića na četiri sekunde pre kraja došla do novog vodjstva.

Golom Dušana Mandića Srbija je povela sa 9:7, a potom je usledilo novo izjednačenje Grčke, koje je prekinuto drugim golom Prlainovića.

Poslednji deo igre Grčka je ponovo započela golom, da bi zatim Srbija golovima Prlainovića sa peterca, i Jakšića i Mandića iz igre došla do konačnih 13:10.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.