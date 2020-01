Vaterpolo selekcije na prijemu kod ambasadora Todorova

BUDIMPEŠTA – Ambasador Srbije u Mađarskoj Ivan Todorov priredio je danas prijem za žensku i mušku vaterpolo reprezentaciju Srbije, učesnike Evropskog prvenstva u Budimpešti.

Pored vaterpolistkinja i vaterpolista, Vaterpolo savez Srbije predstavljali su još predsednik VŠ Viktor Jelenić i izvršni direktor Đorđe Đordević.

„Drago mi je da ste ovde, zahvalan sam što ste našli vremena da budete u vašoj ambasadi. Vi ste najtrofejniji sportski savez u našoj zemlji, ponos svih nas. Srbija i Mađarska imaju najbolje odnose u istoriji. To je rezultat istorijskog pomirenja iz 2014. kao i ličnog angažovanja dvojice predsednika Vučića i Orbana. Razmena sa Mađarskoj je bila 2,7 milijadre dolara, šesta po investicajama u Srbiji. Brojni protokoli, potpisani na zajedničkim sednicama vlada, predstavljaju pravne okvire za delovanje. Moram da kažem da je to izraženo u sportu, a pravi primer je sjajna saradnja dva vaterpolo saveza“, ambasador Todorov, prenosi VS S.

Todorov j poželeo sreću srpskim selekcijama u nastavku takmičenja.

„Muškarcima želim da nastave listu uspeha, sjajno to rade. Devojkama želim pobedu protiv Nemica. Velika je stvar što su ovde i verujem da ce sledeci put bolje da prođu“, zaključio je Todorov.

Kapiten muške selekcije Filip Filipović predao je Todorovu zastavicu i majicu sa potpisima igrača, dok je tim mendžer ženske reprezentacije Goran Čanković, poklonio knjigu o istoriji vaterpola u Somboru.

(Tanjug)