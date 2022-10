Vazura: Biće teško u Kelnu, ali verujem u dobar rezultat

BEOGRAD – Generalni direktor Partizana Miloš Vazura izjavio je da očekuje težak meč protiv Kelna u trećem kolu Lige konferencija, ali je dodao da veruje u dobar rezultat.

Partizan će sutra otputovati u Nemačku gde će u četvrtak od 21 sat odigrati duel sa Kelnom u trećem kolu grupe D Lige konferencija.

„Igramo jednu tešku utakmicu sa teškim protivnikom i to u gostima. I utakmica sa Nicom je bila teška, odigrali smo dobro taj meč, a mogli smo i da pobedimo. Imamo malih problema u timu sa povređenim igračima, ali se nadam da će fudbaleri da daju 100 dosto. Ako bude tako možemo da očekujemo povoljan rezultat. Keln je ekipa koja ima budžet verovatno četiri puta veći nego Partizan. Očekujem da se borimo, verujem i naše momke i stručni štab i u dobar rezultat“, rekao je Vazura za Tanjug.

Partizan je trenutno nalazi na četvrtom mestu na tabeli Superlige Srbije sa pet bodova manje od prvoplasirane Crvene zvezde.

„Crvena zvezda sada ima pet bodova više, a prošle godine Partizan je imao toliku prednost u odnosu na „crveno-bele. Nadamo se da možemo do titule. Bila nam je jako bitna utakmica sa Vojvodinom, jer smo četiri dana pre toga imali loš meč kada smo nažalost eliminisani u 1/16 finala Kupa Srbije od Radničkog iz Sremske Mitrovice. Ekipa je pokazala karakter i uspela je da se izdigne. Vojvodina se znatno pojačala. Taj meč smo odigrali na zavidnom nivou. Nadam se da je ta utakmica prekretnica i da ćemo nastaviti da ređamo pobede u domaćem prvenstvu, jer je to prioritet. Očekujem da i Zvezda negde kiksne i da im se više približimo. Imamo i još dva derbija. Daleko je kraj prvenstva“, dodao je on.

Jugoslovensko sportsko društvo Partizan je danas proslavilo 77. godina od osnivanja.

„Danas je jedan lep dan, želim da ga lepo proslavimo i da nastavimo da funkcionišemo kao i do sada. Nadam se da će u budućnosti rezultati Fudbalskog kluba da budu bolji“, rekao je Vazura, koji je svim navijačima Partizan čestitao godišnjicu kluba.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.