Veličković: Matematika je prosta – na pobedu u svakoj utakmici

Kapiten košarkaša Partizana Novica Veličković rekao je da je „matematika jako prosta“, da više nema kalkulacija i da crno-beli moraju da idu na pobedu u svakom meču ako žele u plej-of ABA lige.

„Imali smo kikseve, pogotovo u prvom delu sezone i sada je matematika jako prosta, tu nema više nikakvih kalkulacija – u svakoj utakmici moramo da idemo na pobedu. To je jedina matematika koja Partizan vodi u plej-of ABA lige… Meni je najbitnije da se Partizan nadje u plej-ofu, to je jedino o čemu razmišljam u ovom momentu“, rekao je Veličković.

Na novogodišnjem druženju s novinarima, Veličković se osvrnuo na godinu na izmaku, a govorio je i o ciljevima u narednoj, 2019. godini.

„Pamtiću ovu godinu po osvojenom Kupu, pamtiću je i kao veliki iskorak zbog svega što se dešava oko kluba. Najdraže mi je što klub polako ali sigurno ide napred što je dobro za naše navijače, ali i preko potrebno srpskoj košarci. Zna se šta Partizan znači srpskoj košarci i ja bih više od svega na svetu voleo da bude ono što je uvek bio“, rekao je Veličković.

Kada je reč o 2019, kapiten Partizana je istakao da treba ići korak po korak.

„Mislim da ovi mladi momci, zajedno sa mnom naravno, ne mogu da obećaju ništa osim borbe. Tako i mora da bude. Uvek sam govorio da ne znaš limite kad si mlad. Bio sam u njihovim godinama i znam da sam te limite pomerao. Tako i oni treba da razmišljaju. Za koliko je to dovoljno, što se rezultata tiče, videćemo, ali sigurno je da našim navijačima možemo da priuštimo borbu do poslednjeg atoma snage“, rekao je on.

Partizan se plasirao u Top 16 fazu Evrokupa, a Veličković je naveo da niko u to nije verovao osim igrača.

„Pred meč protiv Asvela imao sam pozitivan osećaj… Prošli smo dalje što je za mladu ekipu jako bitno, da vidi da može, da veruje u sebe“, rekao je Veličković.

Partizan će godinu završiti gostovanjem Olimpiji. Utakmica je na programu sutra od 17.00.

„To je ekipa koja nas je jako namučila u Beogradu. Prošle godine su nas možda oni i izbacili u nekom pokušaju da udjemo u plej-of. Uporna ekipa, imaju iskusnih igrača… Biće teška utakmica sigurno, ali na megdan treba izaći svima. Nikad se nisam bojao nijednog protivnika… Nekad je i sreća potrebna, ali mi od sad pa nadalje idemo svaku utakmicu da dobijemo“, rekao je Veličković.

Veličković je za kraj imao i poruku za navijače.

„Da još više vole Partizan, da kao i do sad hala bude ispunjena do poslednjeg mesta, da nam daju podršku koja nam je uvek preko potrebna. To je to. Još jače i više voleti Partizan“, rekao je Veličković.

(Beta)