Veliki skandal na terenu: Zašto je Mihajlovića napao njegov fudbaler (foto)

Veliki skandal dogodio se večeras na fudbalskoj utakmici Bolonja-Leće, kada je Sinišu Mihajlovića napao njegov fudbaler Medle. Šta se dogodilo — pokušao je da objasni Rikardo Orsolini.

Orsoloni je bio najzaslužniji za trijumf Bolonje na gostovanju protiv Lećea u okviru 17. kola Serije A rezultatom 3:2. Međutim, njegova sjajna partija pala je u drugi plan posle sukoba Garija Medela i Siniše Mihajlovića u finišu prvog poluvremena, a 22-godišnji igrač je nakon meča otkrio šta se dogodilo u svlačionici.

Kako „Blic“ piše — Medel je prvi nasrnuo na Mihajlovića i u međuvremenu je došlo do fizičkog kontakta.

„Gari je bio hrabar da izazove Mihajlovića“, rekao je Orsolini posle meča kroz smeh.

📸 El momento del encontronazo entre Gary Medel y Sinisa Mihajlović en el Via del Mare de Lecce. El técnico serbio recriminó una infantil tarjeta amarilla que se ganó el chileno y el "pitbull" se encaró con el DT tras no aceptar la recriminación.#SerieA 🇮🇹🏆⚽️ pic.twitter.com/HiX0C4peCU — Chilenos x el Mundo (@LegionCL) December 22, 2019

On je dodao da u prvom trenutku nisu uspeli da se razumeju na terenu.

„Nisu se razumeli na terenu. Unutar svlačionice su objasnili neke stvari jedan drugom i rukovali su se“, rekao je Orsolini.

Potom se osvrnuo i na odnos koji on ima sa Srbinom.

„Zadovoljan sam kako se snalazi sa mnom. Zna gde da me ’bocne‘ za reakciju. Bolest me je još više povezala s njim. On je za mene posebna osoba, pratim ga i činim bukvalno sve što mi kaže“, rekao je Orsolini.

Lecce-Bologna, la lite tra Mihajlovic e Medel. FOTO e VIDEO: Nervi tesi nel finale di primo tempo al Via del Mare, teatro della sfida tra Lecce e Bologna. Dopo un fallo subito, il centrocampista rossoblù Medel va faccia a faccia con Tachtsidis, autore… https://t.co/dTCWKSReJP pic.twitter.com/TvPL7XECTf — sportlive (@sportli26181512) December 22, 2019

Panajotis Tahtidis iz Lećea i Gari Medel iz Bolonje ušli su u žestok okršaj u 41. minutu, a srpski trener je ušao na teren kako bi smirio svog igrača i dalju svađu. Obojica igrača su dobila po žuti karton, pa je Mihajlović želeo da spreči Čileanca da zaradi isključenje.

On je za to nagrađen ovacijama celog stadiona, oduševio je i italijanske medije, ali ne i Medela, koji je napao Mihajlovića, nakon čega se nalazi na meti kritika čitave Evrope.

Medel je odigrao utakmicu do kraja, a svađa na relaciji igrač-trener trajala je i u toku meča. Bolonja je nakon scena iz 41. minuta postigla tri gola da bi tek u završnici popustila, primila dva gola i preživela malu dramu u poslednjim minutima utakmice, preneo je „Blic“.