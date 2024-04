Verstapen: Bilo je uživanje voziti u trci u Šangaju

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je da je zadovoljan današnjom pobedom u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine i da je uživao jer je tokom čitavog vikenda u Šangaju bio brz.

„Sjajan je osećaj. Čitavog vikenda sam bio neverovatno brz. Bilo je uživanje voziti bolid na svakoj vrsti guma. Preživeli smo restarte trke i bolid je praktično bio kao na šinama i mogao sam da radim šta god sam hteo“, rekao je Verstapen posle trke.

Trostruki uzastopni svetski šampion ostvario je četvrtu pobedu u sezoni, u petoj trci, a ukupno 58. u karijeri. Holanđanin je u subotu pobedio i u sprint trci na istoj stazi, a u danas je startovao sa pol pozicije.

„Sjajno je iskusiti ovakve vikende i fantastično je ostvariti ovo što smo postigli ovog vikenda“, dodao je holandski vozač.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris.

„Iznenađen sam, veoma sam srećan. Srećan sam zbog cele ekipe, zaslužila je ovo. Dobri smo bili u boksu, danas je sve bilo kako treba. Ne znam zbog čega, ali ovakvu trku danas nisam očekivao, ali dobro sam se osećao i mogao sam da pazim na gume, što je bilo lakše nego u subotu. Zbog toga sam jednostavno mogao dobro da vozim, bolid je bio sjajan. Dobar dan, mnogo bodova, novi podijum“, rekao je Noris.

Britanski vozač je 15. put u karijeri bio na pobedničkom postolju.

„Bio sam iznenađen mnogim stvarima, nedostatku tempa Ferarija, našim dobrim tempom i u poređenju sa Red Bulom, to je bilo iznenađujuće. Nisam to danas očekivao. Nisam očekivao podijum i ovo je prijatno iznenađenje, ali to pokazuje dobar posao ekipe, naporan rad se isplatio“, naveo je on.

Noris je rekao i da se kladio koliko će Meklaren danas zaostati za Ferarijem.

„Mislio sam da će biti 35 sekundi i mnogo sam pogrešio. Srećan sam što sam pogrešio, što nisam dobio opkladu, ali ovo je bio dobar dan za sve nas“, dodao je 24-godišnji britanski vozač.

Treće mesto zauzeo je vozač Red Bula Serhio Peres.

„Izlazak vozila bezbednosti koštao nas je, izgubio sam dve pozicije. Veći deo na početku sam bio na tvrdim gumama, ali su one dramatično počele da propadaju, ali makar sam izborio plasman na podijum. Bilo bi dobro da smo osvojili prva dva mesta“, rekao je Peres.

„Definitivno mi je nedostajalo tempa, posebno na srednje tvrdim gumama, imali smo problema sa ravnotežom. Mnogo smo stvari promenili u odnosu na juče, nismo dobro procenili uslove. Ali bio je ovo jak vikend i shvatili smo razloge zbog kojih je tempo bio nešto slabiji“, dodao je on.

Šampionat Formule 1 nastavlja se 5. maja trkom u Majamiju.

