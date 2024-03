Verstapen: Fantastičan trkački vikend u Saudijskoj Arabiji

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je da je ekipa imala fantastičan trkački vikend u Saudijskoj Arabiji, gde je večeras pobedio, a njegov timski kolega Serhio Peres zauzeo drugo mesto, u drugoj trci u šampionatu Formule 1.

„Ovo je fantastičan vikend za celu ekipu i za mene. Osećao sam se zaista dobro u bolidu, a isto je bilo i u trci. Poslednji set guma je bio nešto duži nego što bismo želeli, ali uz bezbednosno vozilo smo morali tako da uradimo. Poslednjih par krugova na hladnim gumama, bilo je pomalo klizavo, ali imali smo dobar tempo i mogli smo sa time da se nosimo i sve u svemu sam vrlo zadovoljan“, rekao je Verstapen posle trke.

U drugoj trci u sezoni, trostruki svetski šampion je ostvario drugu pobedu, pošto je bio najbrži i prošle subote u Bahreinu. On je krenuo sa pol pozicije, vodio je tokom čitave trke i ostvario devetu uzastopnu pobedu, odnosno 56. u karijeri.

Njegov timski kolega Serhio Peres zauzeo je drugo mesto i to je bila 30. dvostruka pobeda Red Bula.

„Definitivno smo napredovali. Šteta je što nisam bio u prvom redu na startu jer sam dobro startovao. Nažalost, Šarl (Lekler) je bio pribran i zadržao drugo mesto i nisam mogao da prođem. To je bila dobra borba. Posle toga trka je bila kompromitovana zbog bezbednosnog vozila, to se rano dogodilo i dugo sam vozio na tvrdim gumama“, rekao je on.

„Bilo je nezgodno u pojedinim trenucima, posebno na početku. Nismo imali zagrevanje, mnogo smo se klizali i trebalo nam je dugo da preteknemo Luisa (Hamiltona) Landa (Norisa). Ovo je sjajan dan za ekipu. Drugačija je staza od one u Bahreinu, ostajemo jaki i moramo tako da nastavimo. Mislim da sam napredovao u odnosu na Bahrein. I dalje imamo neke stvari da sredimo i naše vreme će doći“, rekao je Peres.

On je u završnici kažnjen dodavanjem pet sekundi na rezultat zbog nebezbedne vožnje u boksu.

„Šteta je što sam kažnjen. Na sreću, nije uticalo na trku, ali u ovom scenariju sam bio prilično blizu Maksu, svi su nailazili u isto vreme i nisam imao dovoljno prostora u boksu“, naveo je meksički vozač.

Vozač Ferarija Šarl Lekler zauzeo je treće mesto.

„Imali smo prilično dobar tempo pošto smo imali najbrži krug na kraju i pomogao mi je DRS. Osećaj je prilično dobar. Trka je bila prilično dosadna jer je Red Bul bio prebrz, a mi smo imali zaostatak. Ali osvojili smo maksimalni broj bodova koji smo mogli i to je bio cilj, to je sjajno“, naveo je Lekler.

On je rekao da je staza u Saudijskoj Arabiji jedna od najtežih, ali i najzabavnijih.

Za Ferari je večeras vozio 18-godišnji Oliver Berman, kao zamena za Karlosa Sainca, koji je operisao slepo crevo. Mladi Britanac zauzeo je sedmo mesto.

„Potpuno zaslužuje to. Obavio je neverovatan posao. Od trećeg treninga je imao brzinu. U kvalifikacijama je obavio sjajan posao i nije se plasirao u treći deo zbog malog zaostatka. Danas je bio neverovatan. Sedmo mesto u prvoj trci u Formuli 1, a do sad je vozio samo Formulu 3, je izuzetno impresivno i siguran sam da je izuzetno ponosan. Svi su primetili koliko je talentovan i samo je pitanje vremena kada će ući u Formulu 1“, rekao je Lekler.

(Beta)

