Vilander nahvalio Novaka kao nikad dosad

Mats Vilander smatra da diskvalifikacija sa US opena neće loše uticati na prvog tenisera sveta Novaka Đokovića, već da kod njega može izazvati dodatni motiv, prenose sportski mediji.

„Mislim da će ući sa stavom: „Pokazaću svima da ne moram da se naljutim, mogu da pobedim i bez toga“. Zapravo, da je osvojio Ju-Es open navijači koji vole Federera bi rekli: „Ne računa se, Rafa nije učestvovao i vladala je korona“. Naravno, nadam se da Novak neće pogoditi nikoga u lice na Garosu. To je bio nespretan i nesrećan događaj. Prekršio je pravila i kažnjen je zbog toga. Žena je sada dobro i znamo da se tako nešto ne sme uraditi ponovo“, rekao je Vilander u razgovoru za Novosti.

Izneo je i procenu da li bi Novak osvojio US Open da nije diskvalifikovan.

„Mislim da bi pobedio, ali bi imao problema protiv Dominika Tima u svakom slučaju. Nisam siguran da je Novak uživao na turniru, on voli da igra pred navijačima. Rafa bi bio zadovoljan i bez publike. On je više čovek za borbu prsa u prsa. Federer bi se dobro snašao. Kod njega se sve svodi na njega samog i pogađanje dobrih udaraca, pokušaja da se taktički nadmudri protivnik, ali bez strasti i logike. Novak ima jednodimenzionalnu taktiku, mislim da mu to ponekad dosadi: ‘Pobediću ovog momka 6:2,6:2, ali ne želim da ostajem ovde duže nego što je potrebno’. To se upravo desilo u meču protiv Karenjo-Buste i to ga je iznerviralo. Novak uživa da igra pred publikom, potrebni su mu navijači da bi prikazao najbolju igru, da budem iskren“.

