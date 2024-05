Vilson posle osvajanja titule svetskog šampiona: Ja sam kao Roki Balboa

Britanski snukeraš Kajren Vilson uporedio se sa likom iz holivudskih filmova bokserom Rokijem Balboom i rekao da želi da izgradi nasleđe, nakon što je osvojio prvu titulu svetskog šampiona.

Vilson je sinoć postao svetski prvak, pošto je u finalu takmičenja u Šefildu pobedio Džaka Džonsa 18:14.

To je šesta rangirna titula za Vilsona, a prva iz serije turnira triple krune, u kojima su Masters i Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva.

„Mogu da budem višestruku svetski šampion, ali prvu titulu je uvek teško osvojiti. Juriš svoj prvi trofej iz triple krune i nema ništa bolje nego osvojiti ga na Svetskom prvenstvu. Mogu da izgradim nasleđe u ovom sportu, sada to mogu da pokušam. Biću upamćen kao svetski šampion i verujem da to može da me dovede do većih i boljih stvari“, rekao je Vilson, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Na turnirima iz serije triple krune, Vilson je igrao u finalu Svetskog prvenstva 2020. i u finalu Mastersa 2018. godine.

On je sinoć osvojio prvu rangirnu titulu od 2022. godine i Evropskog mastersa i popeo se na treće mesto svetske rang-liste.

Vilson je promenio svoju igru, a samopouzdanje nije bilo poljuljano uprkos teškim trenucima u godinama u kojima se formirao kao igrač, kada je ispadao i vraćao se na profesionalne turnire.

„To je kao priča o Rokiju Balboi“, rekao je Vilson i uporedio se sa izmišljenim bokserom iz filmova, koji je prošao kroz teškoće pre nego što je trijumfovao u sportu.

„Morao sam da se trudim i vratim u teretanu i ponovo pronađem sebe. Pre dve godine nisam mogao da prođem amaterska takmičenja. (Supruga) Sofi mi je rekla, ako ne budem uspeo, da ćemo morati da tražimo alternative“, naveo je 32-godišnji snukeraš.

On je nedavo imao porodičnih problema, pošto je supruga imala moždani udar i dijagnostikovana joj je epilepsija, a mlađi sin Bejli je morao na operaciju posle incidenta u školi.

Njegova porodica je sinoć proslavila pobedu, a mnogi njegovog oca smatraju najzaslužnijim za uspeh, pošto ga je od malena večerima vodio na treninge čak i u danima kada je išao u školu.

On je zahvalio roditeljima na podršci reakvši da su se žrtvovali za njega.

„Mnogo su se žrtvovali, ali su uvek verovali u mene i podržavali me. Ja sam žrtvovao čitav život za ovaj trenutak. U kući je bilo mnogo rupa u zidu, mnogo slomljenih vrata, mnogo slomljenih stvari u frustraciji. To je zato što dajem sve od sebe. Mnogo se trudim na svakom takmičenju“, naveo je Vilson.

(Beta)

